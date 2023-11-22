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12:05, 22 ноября 2023Моя страна

На Курилах раскрыли способ отличить цаплю от журавля

Гид Ризнич рассказала, что отличить цаплю от журавля можно по кривой шее

Фото: Vincent van Zal / Unsplash

На курильском острове Кунашир рассказали, по каким признакам можно отличить цаплю от журавля. Соответствующий способ раскрыла местный гид Оксана Ризнич в Telegram.

По ее словам, ключевое отличие между данными видами — в кривой шее.

«Цапля не вытягивает шею даже в полете. Если вы видели японского журавля, то с цаплей его точно не перепутаете. А вот если еще не видели, то теперь знаете, как понять, кто перед вами», — пояснила специалистка.

Ранее группа туристов во время путешествия по острову Кунашир встретила стаю редких птиц. На кадрах было запечатлено семейство японских журавлей — пара взрослых птиц и два птенца. Они расположились на болоте, в окружении высокой травы, и не испугались проезжающего мимо автомобиля.

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      Варвара Кошечкина
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