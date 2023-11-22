На Курилах раскрыли способ отличить цаплю от журавля

Гид Ризнич рассказала, что отличить цаплю от журавля можно по кривой шее

На курильском острове Кунашир рассказали, по каким признакам можно отличить цаплю от журавля. Соответствующий способ раскрыла местный гид Оксана Ризнич в Telegram.

По ее словам, ключевое отличие между данными видами — в кривой шее.

«Цапля не вытягивает шею даже в полете. Если вы видели японского журавля, то с цаплей его точно не перепутаете. А вот если еще не видели, то теперь знаете, как понять, кто перед вами», — пояснила специалистка.

Ранее группа туристов во время путешествия по острову Кунашир встретила стаю редких птиц. На кадрах было запечатлено семейство японских журавлей — пара взрослых птиц и два птенца. Они расположились на болоте, в окружении высокой травы, и не испугались проезжающего мимо автомобиля.