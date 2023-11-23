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09:24, 23 ноября 2023Путешествия

Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы отменили и задержали 34 рейса

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В трех аэропортах Москвы в четверг, 23 ноября, произошла задержка и отмена 34 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Как стало известно, в Шереметьево 12 самолетов вылетели с опозданием. В Домодедово семь отправлений задержали, еще два вылета не состоялись. Во Внуково отложили десять рейсов, а три — отменили.

Информации об изменении расписания в аэропорту Жуковский нет. О причинах сбоя времени вылета десятков воздушных судов в столичных авиагаванях также не сообщается.

Ранее пассажирка авиакомпании Frontier Airlines разделась на глазах у попутчиков, чтобы справить нужду в салоне самолета, и попала на видео.

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      Мария Борисова
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