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08:01, 23 ноября 2023Интернет и СМИ

Девушка получила чужую посылку и столкнулась с неожиданным последствием

Фото: Bench Accounting / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Nursethatnos рассказала о том, как случайно получила посылку, адресованную не ей. По словам девушки, позднее она столкнулась с неожиданным последствием этой ошибки.

Героиня истории раскрыла, что вечером, перед тем, как уснуть, она встретила курьера, который привез ей посылку. Девушка вскоре поняла, что полученное предназначалось не ей, а соседу, но решила вернуть чужой заказ утром.

Через час после случившегося автор поста проснулась от неожиданных звуков. «Меня разбудил стук полицейской дубинки в мою входную дверь (...) Полиция стояла у двери и расспрашивала о полученной мной посылке», — рассказала девушка. Она отдала заказ правоохранителям, которых, по ее мнению, вызвал сосед.

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Пользовательница призналась, что случившееся сбило ее с толку. Она удивилась тому, что ее сосед решил вызвать полицию, думая, что она собирается возвращать его посылку. «Вы вообще звоните в полицию в этом случае или пользуетесь линией экстренной помощи? И часто ли полиция приезжает?» — поиронизировала девушка.

В комментариях пользователи рассказали, что сталкивались с подобным. Так, многие из них рассказали, что соседи также вызывали к ним полицию, если не получали свои посылки. Другой комментатор заявил, что сам вызывал полицию, когда дорогую посылку отправили по неправильному адресу.

Ранее мужчина опубликовал видео в TikTok о том, как он в шутку не оставил чаевые в кафе и столкнулся с неожиданной реакцией официантки. Сотрудница отказалась выпускать его из заведения.

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      Мария Большакова
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