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08:05, 20 ноября 2023Интернет и СМИ

Мужчина в шутку не оставил чаевые и столкнулся с неожиданной реакцией официантки

Блогер из США с ником @littledobbyss притворился, что не оставил чаевые в буфете, и столкнулся с неожиданной реакцией официантки. Мужчина рассказал, что сотрудница кафе отказалась выпускать их с другом из заведения, пока не убедилась в том, что они оставили чаевые. На ролик, опубликованный в TikTok в конце октября, обратило внимание издание DailyDot 16 ноября.

«В этом буфете персонал проверяет, оставили ли гости чаевые. Если вы не сделали этого, то они заблокируют вам выход и заставят чувствовать себя максимально неловко», — отметил автор видео.

Мужчина добавил, что они с другом решили в шутку спрятать чаевые под тарелкой, чтобы посмотреть на реакцию персонала кафе. Затем, когда мужчины попытались выйти из кафе, официантка остановила их и сказала: «Чаевые?» После этого она проверила стол, убедилась, что чаевые были оставлены, и разрешила мужчинам покинуть заведение. «Это безумие», — прокомментировал произошедшую ситуацию автор ролика.

В комментариях под видео многие возмутились тому факту, что в кафе не отпускают гостей, которые не оставляют чаевые. «Я всегда даю хорошие чаевые, но если бы со мной поступили так, я бы не стала этого делать», — возмутилась одна из пользовательниц в комментариях. Другие отметили, что в буфетах существует система самообслуживания, и назвали безумным требование оставлять чаевые в таких местах.

Ранее пользовательница TikTok поделилась видео, в котором рассказала о привычках клиентов, больше всего раздражающих официантов.

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      Олег Давыдов
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