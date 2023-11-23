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23:37, 23 ноября 2023Мир

В Литве назвали условие для переговоров России и Украины

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Украину могут втянуть в переговоры с Россией
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может быть втянута в переговорный процесс с Россией. Об этом он высказался в беседе с агентством Bloomberg.

Ландсбергис отметил, что сейчас у Украины нет ракетных систем и боеприпасов. Кроме того, длительный процесс принятия решений в Евросоюзе может поставить Киев в такие условия, в которых его втянут в переговоры с Россией.

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      Марина Совина
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