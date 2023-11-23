В Литве назвали условие для переговоров России и Украины

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Украину могут втянуть в переговоры с Россией

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может быть втянута в переговорный процесс с Россией. Об этом он высказался в беседе с агентством Bloomberg.

Ландсбергис отметил, что сейчас у Украины нет ракетных систем и боеприпасов. Кроме того, длительный процесс принятия решений в Евросоюзе может поставить Киев в такие условия, в которых его втянут в переговоры с Россией.