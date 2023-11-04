Литва выступила против мирного соглашения России и Украины

МИД Литвы: для РФ мирное соглашение с Киевом означает время для перевооружения

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриелюс Ландсбергис высказался против мирного соглашения России и Украины. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

По его мнению, для Москвы мирное соглашение с Киевом будет означать лишь время для перевооружения. «Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них», — заявил глава литовского МИД.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Ландсбергис заслужил привлечения к уголовной ответственности за призывы к насильственной смене власти в России. «Ландсбергис не в первый раз позволяет себе озвучивать подобные экстремистские идеи, и за это он уже внесен в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну», — отметила она.