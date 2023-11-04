Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 4 ноября 2023Мир

Литва выступила против мирного соглашения России и Украины

МИД Литвы: для РФ мирное соглашение с Киевом означает время для перевооружения

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриелюс Ландсбергис высказался против мирного соглашения России и Украины. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

По его мнению, для Москвы мирное соглашение с Киевом будет означать лишь время для перевооружения. «Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них», — заявил глава литовского МИД.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Ландсбергис заслужил привлечения к уголовной ответственности за призывы к насильственной смене власти в России. «Ландсбергис не в первый раз позволяет себе озвучивать подобные экстремистские идеи, и за это он уже внесен в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну», — отметила она.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Песков заявил о возможных последствиях подрыва «Северных потоков»

      В Киеве демонтировали советскую звезду

      Цыгановы перестали выходить на связь после сообщения об обыске в их доме

      Усик раскрыл сказанное Фьюри на дуэли взглядов

      В США заявили о попавшем в тупик Вашингтоне из-за поддержки Израиля

      Офицер ВСУ передал тайное послание после слов Залужного о тупике на фронте

      Силуанов заявил о постепенно «сдувающихся» доминировавших экономиках

      Литва выступила против мирного соглашения России и Украины

      Министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС

      Собчак ответила на обвинение мужа Вики Цыгановой в причастности к обыску

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости