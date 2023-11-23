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12:56, 23 ноября 2023Бывший СССР

Генерал ФСБ высказался о задержании украинского агента со взрывчаткой в России

Генерал ФСБ Михайлов заявил о глубокой конспирации при раскрытии агентов Украины

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Украина сегодня переносит центр тяжести диверсионной деятельности на континентальную Россию, приграничные регионы. Потому спецслужбам следует проявлять повышенную бдительность и противостоять возможным террористическим атакам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, комментируя задержание украинского агента на территории России.

«Часто за разоблачением агентов, готовивших террористические акты, стоят очень глубоко законспирированные люди, потому спецслужбы никогда не станет раскрывать то, как они обнаруживают таких преступников. Но ясно сегодня одно: Украина переносит центр тяжести диверсионной деятельности на континентальную Россию, приграничные регионы. Мы также хорошо помним о террористических актах в Москве, Петербурге», — заметил Михайлов.

Он обратил внимание, что жертвами террористических актов зачастую становятся не военные и политики, а лидеры общественного мнения, как военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), журналистка Дарья Дугина.

«Любое разоблачение террористов, вместе с тем, приводит к тому, что спецслужбы противника на время прижимают уши, выходят из зоны повышенного внимания. Но сама эта форма не исключается из арсенала, потому вероятны повторения таких актов. Нам остается сжимать кулаки и надеяться на спецслужбы, которые умеют противостоять террористам», — заключил военный эксперт.

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Ранее сообщалось, что в ФСБ раскрыли украинского агента, который готовил теракт против высокопоставленного российского военного. У злоумышленника нашли взрывное устройство массой свыше килограмма, электродетонаторы и фальшивый паспорт гражданина России.

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