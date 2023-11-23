ФСБ раскрыла украинского агента при подготовке теракта против военного

В Воронеже ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракт против военного

В Воронеже сотрудники ФСБ раскрыли украинского агента, который готовил теракт против высокопоставленного российского военного. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Мужчина 1995 года рождения задержан, у него нашли взрывное устройство массой свыше килограмма, электродетонаторы и фальшивый паспорт гражданина России. Он маскировался под курьера, используя форму доставщика еды и передвигался по городу на велосипеде.

Задержанный готовил теракт по заданию украинской спецслужбы. Он дал признательные показания. Его завербовали в 2022 году сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, когда он находился в Харьковской области. По словам подозреваемого, после учебы на курсе разведывательно-диверсионной подготовки его отправили в Россию.

Мужчина должен был узнать адрес российского офицера и подорвать его. Против него возбуждено уголовное дело, он арестован.