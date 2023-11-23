Готовивший подрыв российского офицера украинский агент признался на видео

ФСБ показала признание украинского агента в подготовке теракта в Воронеже

Украинский агент, готовивший подрыв российского офицера в Воронеже, дал признательные показания. Его допрос показала ФСБ, ролик опубликован РИА Новости.

На кадрах мужчина говорит, что был завербован в 2022 году Главным управлением разведки Минобороны Украины в Харьковской области. Он прошел подготовку, научился стрелять и делать взрывные устройства. Его заданием было совершить теракт против российского командира. При закладке бомбы его задержали сотрудники ФСБ.

О задержании подозреваемого стало известно 23 ноября. Мужчина 1995 года рождения маскировался под курьера, используя форму доставщика еды и передвигался по городу на велосипеде. У него нашли взрывное устройство массой свыше килограмма, начиненное поражающими элементами, и фальшивый паспорт гражданина России, по которому он собирался выехать из страны после теракта. Против него возбуждено уголовное дело, он арестован.