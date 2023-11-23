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10:13, 23 ноября 2023Мир

ЕС призвали не браться за лупу и розовые очки в вопросах Украины и Балкан

Глава МИД Австрии Шалленберг: ЕС не должен смотреть на Киев через розовые очки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Евросоюз (ЕС) не должен смотреть на Украину «через розовые очки» в вопросах вероятного членства республики в организации, тем самым отдавая ей преимущество перед еще одним кандидатом на вступление — Боснией и Герцеговиной. В таком ключе высказался глава МИД Австрии Александр Шалленберг в интервью Financial Times (FT).

«Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед западными Балканами при принятии решения о начале переговоров о вступлении в ЕС в следующем месяце. Если Еврокомиссия будет рассматривать западные Балканы через лупу, при этом глядя на Украину через розовые очки, — это будет геостратегическая катастрофа», — заявил министр.

8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Украиной и Молдавией поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав национальных меньшинств.

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      Виктория Кондратьева
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