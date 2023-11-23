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18:04, 23 ноября 2023Бывший СССР

В ОДКБ заявили о переходе организации к новому этапу

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов заявил о новом этапе развития организации
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) переходит к новому этапу своего развития. Такое мнение по итогам саммита ОДКБ в Минске высказал генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, передает «БелТА».

Генсек обратил внимание, что в ответ на сложную геополитическую обстановку в мире растут востребованность и функционал ОДКБ. Так, по словам Тасмагамбетова, «реагируя на новые вызовы и угрозы, организация совершенствуется, модернизируется».

Он также заявил, что международному объединению следует развивать и свой миротворческий потенциал. Генеральный секретарь отметил, что миротворческая функция ОДКБ будет востребована, так как организация входит в глобальную систему безопасности и тесно контактирует с ООН и другими структурами, работающими в данной сфере.

В ходе прошедшего мероприятия президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам-членам ОДКБ следует быть сильными и сплоченными. По мнению лидера республики, единство среди них поможет стать организации сильнее.

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      Александр Курбатов
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