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16:58, 23 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплоченности

Лукашенко: страны ОДКБ должны быть сильными и сплоченными

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны быть сильными и сплоченными. К этому призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает сайт главы государства.

«Надо быть сильнее и сплоченнее. Давайте откровенно: у нас пока этого по максимуму не хватает. Надо идти к этому быстрее, чтобы не получилось, что если где-то вспыхнет, тогда мы встрепенемся и начинаем шевелиться», — сказал он.

Лукашенко отметил, что при наличии единства среди стран-членов сама организация будет сильна. По его словам, в ОДКБ так сформулировали приоритетные направления председательства, чтобы они заложили основу на долгосрочную перспективу развития.

Ранее президент Белоруссии заявил, что поступки некоторых партнеров по организации носят провокационный характер и их штормит в публичных высказываниях.

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      Алевтина Запольская
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