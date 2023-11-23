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16:45, 23 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о провокационных поступках некоторых партнеров по ОДКБ

Лукашенко: поступки некоторых партнеров по ОДКБ носят провокационный характер
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поступки некоторых партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) носят провокационный характер. Кроме того, глава республики заявил, что их штормит в публичных высказываниях, сообщает БЕЛТА.

«Я скажу одно: если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации», — сказал он на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Лукашенко подчеркнул, что встречи на высшем уровне проводятся именно для того, чтобы обсудить все острые вопросы и найти их решения. При этом конфликтные ситуации, по его словам, могут создавать лишь «политики-однодневки». Он назвал такое поведение безответственным и недальновидным.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян уведомил Лукашенко, что не будет участвовать в заседании, отметив, что надеется на понимание. Во встрече приняли участие лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

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      Анастасия Алимпиева
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