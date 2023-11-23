69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
18:22, 23 ноября 202369-я параллель

Глава российского региона допустила замену губернаторов нейросетями

Глава ХМАО Комарова: в будущем нейросети могут заменить губернаторов

Фото: Unsplash

В будущем российских чиновников и глав регионов могут заменить нейросети, считает глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. Об этом она заявила на пресс-конференции на проходящей в Москве выставке «Россия», сообщает Ura.ru.

По словам главы региона, новые времена требуют новых решений. По ее мнению, нейросети могли бы стать очень востребованы в сфере государственного управления.

При этом высшее руководство страной должен по-прежнему осуществлять человек, отметила глава ХМАО. «Есть президент, и хватит. А остальные другим делом занимаются», — сказала она.

Ранее ЛДПР представила нейросеть «Жириновский», которая способна отвечать на задаваемые ей вопросы голосом основателя партии Владимира Жириновского. В частности, на презентации нейросеть высказалась о лидере КПРФ Геннадии Зюганове. В ЛДПР заявили, что «Жириновский» способен давать разные ответы на одни и те же вопросы и ругаться.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      Москвичей предупредили об аномально низком давлении

      Израиль и ХАМАС определили точное время гуманитарного перемирия

      В Германии правительство призвали уйти в отставку

      Стилистки назвали самые необходимые вещи на зиму

      Медведев поручил наладить массовое производство беспилотников для СВО

      Прокурор запросил наказание для самого титулованного футболиста мира

      Обстрелявшие жилой массив в ДНР бойцы «Азова» пойдут под суд

      Пьяная сотрудница авиакомпании потерла ягодицы пассажирки и пошла под суд

      На Украине ускорили поставки нового оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости