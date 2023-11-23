Глава российского региона допустила замену губернаторов нейросетями

Глава ХМАО Комарова: в будущем нейросети могут заменить губернаторов

В будущем российских чиновников и глав регионов могут заменить нейросети, считает глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. Об этом она заявила на пресс-конференции на проходящей в Москве выставке «Россия», сообщает Ura.ru.

По словам главы региона, новые времена требуют новых решений. По ее мнению, нейросети могли бы стать очень востребованы в сфере государственного управления.

При этом высшее руководство страной должен по-прежнему осуществлять человек, отметила глава ХМАО. «Есть президент, и хватит. А остальные другим делом занимаются», — сказала она.

Ранее ЛДПР представила нейросеть «Жириновский», которая способна отвечать на задаваемые ей вопросы голосом основателя партии Владимира Жириновского. В частности, на презентации нейросеть высказалась о лидере КПРФ Геннадии Зюганове. В ЛДПР заявили, что «Жириновский» способен давать разные ответы на одни и те же вопросы и ругаться.