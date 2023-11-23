Главный кандидат на пост генсека НАТО столкнулся с критикой в США и Европе

Politico: кандидата на пост генсека НАТО Рютте критикуют за расходы на оборону

Уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рюттер, который является одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, столкнулся с критикой в США и Европе из-за низких расходов страны на оборону. Об этом сообщает газета Politico.

По словам двух европейских чиновников и дипломата, в предстоящей гонке за должность, в которой примут участие как минимум три человека, Рютте считается фаворитом. Один из них отметил, что политик заручился поддержкой высокопоставленных чиновников США и Германии.

При этом некоторые американские законодатели категорически выступают против кандидатуры Рютте, поскольку Нидерланды постоянно не могут достичь целевого показателя расходов НАТО на оборону в два процента ВВП. Это ставит его в невыгодное положение по отношению к кандидатуре премьер-министра Эстонии Кайе Каллас.

Кроме того, некоторые члены Демократической партии США считают, что пришло время женщине возглавить альянс. «Я давно думала, что пришло время союзникам назначить первую женщину генеральным секретарем НАТО», — заявила сопредседатель группы наблюдателей НАТО в Сенате Джин Шахин.

Ранее стало известно, что глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш надеется присоединиться к списку претендентов на место генерального секретаря НАТО после окончания срока действующего главы альянса Йенса Столтенберга в октябре 2024 года.