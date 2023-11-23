Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:18, 23 ноября 2023Мир

Главный кандидат на пост генсека НАТО столкнулся с критикой в США и Европе

Politico: кандидата на пост генсека НАТО Рютте критикуют за расходы на оборону

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рюттер, который является одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, столкнулся с критикой в США и Европе из-за низких расходов страны на оборону. Об этом сообщает газета Politico.

По словам двух европейских чиновников и дипломата, в предстоящей гонке за должность, в которой примут участие как минимум три человека, Рютте считается фаворитом. Один из них отметил, что политик заручился поддержкой высокопоставленных чиновников США и Германии.

При этом некоторые американские законодатели категорически выступают против кандидатуры Рютте, поскольку Нидерланды постоянно не могут достичь целевого показателя расходов НАТО на оборону в два процента ВВП. Это ставит его в невыгодное положение по отношению к кандидатуре премьер-министра Эстонии Кайе Каллас.

Кроме того, некоторые члены Демократической партии США считают, что пришло время женщине возглавить альянс. «Я давно думала, что пришло время союзникам назначить первую женщину генеральным секретарем НАТО», — заявила сопредседатель группы наблюдателей НАТО в Сенате Джин Шахин.

Ранее стало известно, что глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш надеется присоединиться к списку претендентов на место генерального секретаря НАТО после окончания срока действующего главы альянса Йенса Столтенберга в октябре 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Тело актера из России нашли в Индии. За несколько дней до этого местная полиция заявила о загадочной смерти пары россиян

      Иванку Трамп заметили в красном купальнике

      Назван необходимый для покупки жилья в ипотеку доход

      Раскрыт прототип часов Apple Watch

      Раскрыт способ избавиться от назойливого ночного кашля

      Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Бари Алибасова

      ЕС призвали не браться за лупу и розовые очки в вопросах Украины и Балкан

      Израиль раскрыл крупное убежище ХАМАС под больницей «Аль-Шифа»

      Россиян предупредили об ускоряющем старение популярном на завтрак блюде

      Российский защитник устроил драку в матче НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости