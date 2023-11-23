Глюкоза показала фото в прозрачном нижнем белье

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фото в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя певица поделилась серией снимков в нижнем белье. На одном кадре она предстала в черных трусах с высокой посадкой и сетчатом корсете с прозрачным верхом. При этом звезда распахнула перед камерой красный пиджак, продемонстрировав подтянутую фигуру.

Поклонники оценили съемку артистки и написали восхищенные комплименты в комментариях под постом. «У тебя особенная красота», «Просто бесподобная», «Какая ты красивая, особенная и натуральная», «Разрыв сердца, Наталья», «Нереальная красотка», — высказывались они.

В октябре Глюкоза раскрыла секрет стройности. Певица рассказала, что ест небольшими порциями, но часто. По ее словам, один прием пищи не превышает 350-400 граммов.