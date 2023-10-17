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10:43, 17 октября 2023Ценности

Глюкоза раскрыла секрет стройности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, раскрыла секрет стройности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя артистка рассказала, что ест небольшими порциями, но часто. По ее словам, один прием пищи не превышает 350-400 граммов.

«Но через три-четыре часа я опять хочу есть. Поэтому я питаюсь по чуть-чуть, но часто — до пяти раз в день», — заключила знаменитость.

Ранее Глюкоза показала свою прежнюю внешность со словами «была прыщавым пупсом». Певица выложила снимок, где позировала с короткой асимметричной стрижкой, высыпаниями на лице, округлыми щеками и складками под подбородком. Звезда указала, что кадр был сделан «в далеком прошлом».

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    Мария Винар
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