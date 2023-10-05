Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала свою прежнюю внешность со словами «была прыщавым пупсом». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

37-летняя певица выложила снимок, где позировала с короткой асимметричной стрижкой, высыпаниями на лице, округлыми щеками и складками под подбородком. Звезда указала, что кадр был сделан «в далеком прошлом». При этом она отметила, что послала данное фото супругу, который положительно на него отреагировал.

«Не верю, что была когда-то таким прыщавым пупсом. Отправила мужу, а он мне пишет: "Я тебя такой полюбил". (...) Если вдруг вы недовольны своим внешним видом и думаете, что из-за этого вас не полюбят, то отбросьте навсегда эти мысли!» — обратилась артистка к подписчикам.

В сентябре Глюкоза показала свою естественную внешность. 37-летняя звезда предстала на фоне французских улиц в розовой сорочке и белых кедах с маленькой сумкой в руках. При этом в опубликованном ролике видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж.