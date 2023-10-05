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10:43, 5 октября 2023Ценности

Глюкоза показала свою прежнюю внешность со словами «была прыщавым пупсом»

Фото: Telegram-канал певицы Глюкозы

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала свою прежнюю внешность со словами «была прыщавым пупсом». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

37-летняя певица выложила снимок, где позировала с короткой асимметричной стрижкой, высыпаниями на лице, округлыми щеками и складками под подбородком. Звезда указала, что кадр был сделан «в далеком прошлом». При этом она отметила, что послала данное фото супругу, который положительно на него отреагировал.

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«Не верю, что была когда-то таким прыщавым пупсом. Отправила мужу, а он мне пишет: "Я тебя такой полюбил". (...) Если вдруг вы недовольны своим внешним видом и думаете, что из-за этого вас не полюбят, то отбросьте навсегда эти мысли!» — обратилась артистка к подписчикам.

В сентябре Глюкоза показала свою естественную внешность. 37-летняя звезда предстала на фоне французских улиц в розовой сорочке и белых кедах с маленькой сумкой в руках. При этом в опубликованном ролике видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж.

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    Алина Гостева
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