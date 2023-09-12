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16:46, 12 сентября 2023Ценности

37-летняя Глюкоза показала внешность без макияжа

Кадр: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала естественную внешность. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда предстала на фоне французских улиц в розовой сорочке и белых кедах с маленькой сумкой в руках. При этом в опубликованном ролике видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж. Так, Чистякова-Ионова продемонстрировала гладкое лицо без морщин и пигментации.

Вдобавок артистка завязала волосы в тугой хвост широкой резинкой в тон наряду, а в качестве аксессуаров выбрала серьги-гвоздики. «Погода в Париже — жесть. Жара 40 градусов, я просто хожу в ночнушке. Но могу сказать, что это очень красивый город», — заявила она.

Ранее Глюкоза снялась у бассейна в купальнике. На размещенном снимке певица предстала в слитном купальнике-боди красного, синего и зеленого цветов с длинными рукавами, глубоким декольте, частично обнажившем грудь, и вырезами в области живота и талии.

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    Екатерина Ештокина
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