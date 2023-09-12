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11:28, 12 сентября 2023Ценности

Глюкоза снялась у бассейна в купальнике

Фото: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 37-летняя певица снялась на фоне бассейна в слитном купальнике-боди красного, синего и зеленого цветов с длинными рукавами. Помимо этого, на плавательном костюме присутствовали глубокое декольте, частично обнажившее грудь артистки, и вырезы в области живота и талии.

Звезда дополнила свой образ укладкой на светлых волосах средней длины и макияжем в нейтральных оттенках. «Пишите комплименты друг другу под этим постом», — подписала она публикацию, которая набрала более восьми тысяч лайков.

Ранее в сентябре Глюкоза показала фигуру в купальнике из сетки. На размещенном снимке певица предстала в белом слитном купальнике из сетки на тонких бретелях, который частично демонстрировал ее грудь. Звезда также надела поверх наряда длинную накидку в тон.

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    Екатерина Ештокина
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