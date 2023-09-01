Глюкоза показала фигуру в купальнике из сетки

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру в новом откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 37-летняя певица предстала в белом слитном купальнике из сетки на тонких бретелях, который частично демонстрировал ее грудь. Звезда также надела поверх наряда длинную накидку в тон. При этом ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж в нейтральных оттенках.

«А как прошло ваше лето? Чем запомнилось больше всего?» — подписала Глюкоза пост, который набрал более 12 тысяч лайков.

В августе Глюкоза снялась в прозрачном платье без белья. Исполнительница предстала босиком на фоне каменных стен в черном прозрачном платье длины миди с глубоким вырезом в области декольте. На опубликованных кадрах было видно, что на теле звезды отсутствует нижнее белье.