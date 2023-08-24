Глюкоза снялась в прозрачном платье без белья

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала новое фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя певица снялась босиком на фоне каменных стен в черном прозрачном платье длины миди с глубоким вырезом в области декольте. На размещенных кадрах видно, что на теле звезды отсутствует нижнее белье. Свой образ она дополнила макияжем в нейтральных оттенках.

Помимо этого, Чистякова сделала укладку на светлых волосах средней длины, а от аксессуаров отказалась. «Как я держу себя в форме? Наверное, это самый частый вопрос, который вы задаете мне», — подписала она пост, набравший более девяти тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях под публикацией. «В самой лучшей форме», «Наташка, ты до сих пор выглядишь ох», «Тропикана-женщина», — восхитились они.

В июне Глюкоза показала фото в откровенном платье в честь 37-летия. На размещенных снимках певица предстала в асимметричном коричневом мини-платье, которое облегало ее тело и обнажало спину и часть не прикрытой бюстгальтером груди.