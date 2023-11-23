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00:03, 24 ноября 2023Бывший СССР

В Крыму выставили на аукцион недвижимость олигарха Коломойского

В Крыму продают недвижимость украинского олигарха Коломойского в Алуште
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: РИА Новости

В Крыму выставили на аукцион национализированную недвижимость украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), находящуюся в поселке Партенит в Алуште. Информация об этом размещена в системе ГИС «Торги».

Согласно данным, первоначальная цена договора составляет 446 миллионов рублей. На продажу в том числе выставлен центр водного спорта «Европа» площадью более 8,7 тысячи квадратных метров. Кроме него, в лот вошли расположенные рядом бассейны, котельная, общежитие для персонала и противооползневые подпорные стены.

Для участия в акционе, который пройдет 18 декабря, необходимо внести задаток в размере 223,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось о продаже отеля «Европа» на Южном берегу, который принадлежит Коломойскому.

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      Марина Совина
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