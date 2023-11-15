В Крыму продадут недвижимость олигарха Коломойского

Отель украинского олигарха Коломойского в Крыму продадут на аукционе

Имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Крыму, которое ранее было национализировано, выставят на торги. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Речь идет об отеле «Европа» на Южном берегу. «В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО "Транспорт Логистик" — центра отдыха "Европа" в поселке Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому», — поделился информацией глава крымского парламента. Он добавил, что лот представляет собой 37 объектов недвижимости, в том числе центр водного спорта и подпорные стены. Константинов также отметил, что за счет продажи отеля в бюджет региона поступит 397,7 миллиона рублей.

В октябре стало известно, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены продали на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей. Покупательницей стала жительница Москвы. Константинов заявил, что Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды спецоперации.