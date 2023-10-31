В Крыму раскрыли цели на средства от продажи квартиры Зеленского

Константинов: Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды СВО

Глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, на какие цели будут направлены средства от продажи квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу полуострова. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды специальной военной операции (СВО) России на Украине, а также на оказание помощи ее участникам и членам их семей. По словам парламентария, национализация и продажа недвижимости стала важным и символичным шагом для крымчан, которые хотели бы разорвать связь политика с полуостровом.

«Для крымчан Зеленский был и навсегда останется военным преступником», — заключил Константинов.

30 октября состоялся открытый аукцион, на котором продали квартиру Зеленских. Победившая на торгах Ольга Липовецкая заплатила за объект 44,3 миллиона рублей — более чем на 20 миллионов больше стартовой цены. Позже ее муж назвал покупку счастливой случайностью.