Назван необходимый для покупки жилья в ипотеку доход

Эксперт Дзюба: для покупки «двушки» в ипотеку нужен доход около 194 тысяч рублей

Ежемесячный платеж по льготной ипотеке за двухкомнатную квартиру составляет около 97 тысяч рублей, а за трехкомнатную — около 126 тысяч рублей. Необходимый для приобретения жилья таким образом доход назвала специалист из компании «Самолет» Олеся Дзюба в разговоре с «Известиями».

По словам опрошенных изданием экспертов, многие россияне тратят на обслуживание долгов более 40 процентов ежемесячного дохода, а многодетным семьям не всегда хватает одного жилищного кредита. Дзюба отметила, что для того, чтобы на оплату ипотеки за «двушку» у заемщика не уходило более половины дохода, ему нужно зарабатывать около 194 тысячи рублей в месяц. Что касается «трешки», то совокупный доход семьи должен составлять 252 тысячи рублей. Вышеуказанные суммы значительно превышают средний уровень зарплаты в Москве, который, согласно данным Росстата, составляет 122 тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали срок снижения ипотечных ставок. По мнению эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, ипотека может подешеветь в следующем году.