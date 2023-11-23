Крупный пожар в ресторане в центре Москвы попал на видео

Mash: крупный пожар произошел в ресторане на Новом Арбате в центре Москвы

Крупный пожар произошел в ресторане Steak IT easy на Новом Арбате в центре Москвы. Происшествие попало на видео, кадры с места опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном видео видно, как здание объято огнем, а в воздух поднимаются клубы густого дыма.

Как утверждает Mash, гостей заведения удалось эвакуировать, сведений о пострадавших не поступало.

На месте начали работу пожарные, причины случившегося сейчас выясняются.

По данным издания Baza, в холле ресторана на первом этаже вспыхнул потолок.

Ранее сообщалось о пожаре на авиационном заводе имени Чернышева на северо-западе Москвы. Тогда пострадал 52-летний мужчина.

Его с ожогами доставили в одну из столичных больниц.