На авиационном заводе в Москве произошел пожар

В Москве на авиационном заводе загорелась емкость с ацетоном, пострадал человек

На авиационном заводе имени Чернышева на северо-западе Москвы произошел пожар. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, пожар произошел в районе шести часов утра — он начался в одном из помещений завода, там загорелась емкость с ацетоном. Предварительно, пострадал 52-летний мужчина.

Получившего травмы россиянина доставили в больницу, врачи диагностировали у него ожоги. Других подробностей о состоянии травмированного человека нет. Причину пожара устанавливают.

Ранее на нефтегазохимическом заводе «Сибур» в Дзержинске Нижегородской области произошло факельное горение. Процесс, предполагающий уничтожение посредством сжигания отходящих газов, которые не могут быть переработаны, связан с остановкой производственного процесса в одном из цехов, угрозы распространения огня нет, уточнили власти.