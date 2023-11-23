Летевший из Шри-Ланки в Россию самолет сменил курс и сел в другой стране
Самолет, летевший из Шри-Ланки в Россию, сменил курс и сел в другой стране для дозаправки. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на одну из пассажирок рейса.
По словам путешественницы, сначала вылет несколько раз переносили, а затем представитель перевозчика сообщил, что до Шереметьево топлива не хватит и воздушному судну придется приземлиться в Узбекистане.
Уточняется, что в Ташкенте борт стоял на дозаправке три часа. По данным источника, он прилетел в Москву в 00:20 вместо 19:15, из-за чего многие пассажиры опоздали на стыковочные рейсы.
Ранее самолет авиакомпании FlyOne Armenia, летевший из России в Армению, сменил курс и сел в другой стране. Лайнер вылетел из Москвы и должен был приземлиться в Ереване, однако из-за тумана пилоты приняли решение сесть в Тбилиси.