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12:05, 23 ноября 2023Путешествия

Летевший из Шри-Ланки в Россию самолет сменил курс и сел в другой стране

TourDom: летевший из Шри-Ланки в Россию самолет сел в Узбекистане для дозаправки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самолет, летевший из Шри-Ланки в Россию, сменил курс и сел в другой стране для дозаправки. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на одну из пассажирок рейса.

По словам путешественницы, сначала вылет несколько раз переносили, а затем представитель перевозчика сообщил, что до Шереметьево топлива не хватит и воздушному судну придется приземлиться в Узбекистане.

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Уточняется, что в Ташкенте борт стоял на дозаправке три часа. По данным источника, он прилетел в Москву в 00:20 вместо 19:15, из-за чего многие пассажиры опоздали на стыковочные рейсы.

Ранее самолет авиакомпании FlyOne Armenia, летевший из России в Армению, сменил курс и сел в другой стране. Лайнер вылетел из Москвы и должен был приземлиться в Ереване, однако из-за тумана пилоты приняли решение сесть в Тбилиси.

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      Марина Черняк
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