МакSим рассказала о переживаниях перед выходом на сцену

Певица МакSим призналась, что до сих пор испытывает волнение перед выступлениями

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) призналась, что до сих пор испытывает волнение перед выходом на сцену. Ее слова приводит aif.ru.

По словам исполнительницы, с переживаниями ей помогают справиться поклонники. «Несмотря на такое количество пройденных концертов, все равно переживаю. И уже на первой песне расслабляюсь, вижу, что люди смотрят такими искренними глазами, верят, и ты с ними очень быстро находишь общий язык», — поделилась артистка.

Ранее назвавший себя братом МакSим мужчина попытался сорвать предстоящий концерт певицы. Мужчина по имени Илья связался с площадкой «Депо Три вокзала» в Москве, где 17 ноября должно состояться выступление исполнительницы, и пригрозил взорвать зал, если шоу МакSим не отменят.

