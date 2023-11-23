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17:04, 23 ноября 2023Культура

МакSим рассказала о переживаниях перед выходом на сцену

Певица МакSим призналась, что до сих пор испытывает волнение перед выступлениями

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) призналась, что до сих пор испытывает волнение перед выходом на сцену. Ее слова приводит aif.ru.

По словам исполнительницы, с переживаниями ей помогают справиться поклонники. «Несмотря на такое количество пройденных концертов, все равно переживаю. И уже на первой песне расслабляюсь, вижу, что люди смотрят такими искренними глазами, верят, и ты с ними очень быстро находишь общий язык», — поделилась артистка.

Ранее назвавший себя братом МакSим мужчина попытался сорвать предстоящий концерт певицы. Мужчина по имени Илья связался с площадкой «Депо Три вокзала» в Москве, где 17 ноября должно состояться выступление исполнительницы, и пригрозил взорвать зал, если шоу МакSим не отменят.

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      Варвара Кошечкина
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