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16:47, 23 ноября 2023Экономика

Мировые продажи смартфонов выросли впервые за 27 месяцев

Counterpoint Research: продажи смартфонов в мире выросли на 5 % в октябре

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По итогам октября продажи смартфонов в мире увеличились на пять процентов в годовом выражении. Прирост произошел впервые за последние 27 месяцев — с июня 2021 года, сообщает CNBC со ссылкой на данные аналитиков компании Counterpoint Research (CR).

Увеличение продаж смартфонов на глобальном рынке в основном обеспечили покупатели из ближневосточных и африканских стран. Положительную динамику эксперты также зафиксировали в Китае и Индии. При этом в государствах с развитой экономикой восстановление продаж в октябре происходило медленнее, чем в развивающихся государствах, уточнили аналитики.

«Рост был обусловлен развивающимися рынками с непрерывным восстановлением на Ближнем Востоке и в Африке, возвращением Huawei в Китай (включая возобновление продаж популярной модели Mate 40E — прим. «Ленты.ру») и началом праздничного сезона в Индии», — пришли к выводу в CR.

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Еще одним из факторов наращивания продаж стал относительно поздний запуск iPhone 15. В сравнении с прошлым годом задержка выхода на рынок нового флагмана составила одну неделю — мировые продажи модели стартовали 22 сентября. «Недельная задержка в этом году означала, что полный эффект от продаж новых iPhone оказался ощутимым в октябре», — заключили эксперты.

Ранее в Counterpoint Research сообщили о падении поставок смартфонов на европейский рынок. В годовом выражении спад по итогам третьего квартала составил 11 процентов. При этом самое резкое сокращение аналитики зафиксировали в странах Восточной Европы (минус 15 процентов). В западноевропейских государствах динамика оказалась чуть лучше — там спад составил восемь процентов. Эксперты объяснили подобную тенденцию сохраняющимися экономическими и геополитическими проблемами.

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      Анатолий Акулов
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