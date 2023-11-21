Поставки смартфонов рухнули

Counterpoint: поставки смартфонов в Европе в 3-м квартале упали на 11 процентов

Поставки смартфонов на рынок Европы рухнули. Об этом сообщается в актуальном отчете Counterpoint Research.

Согласно исследованию фирмы, в третьем квартале 2023 года поставки смартфонов снизились на 11 процентов в годовом сопоставлении. В Западной Европе спад составил 8 процентов, в Восточной Европе — 15 процентов. По словам специалистов, снижение вызвано сохраняющимися экономическими и геополитическими проблемами.

Лидером рынка осталась Samsung, которая получила долю 32 процента. На второй позиции разместилась Apple — 24 процента, на третьем — Xiaomi, которая получила 22 процента. В топ также попали китайские производители Realme и Honor.

«В третьем квартале 2023 года были зафиксированы самые низкие поставки смартфонов в третьем квартале с 2011 года», — подчеркнул аналитик-исследователь Харшит Растоги. При этом специалист отметил успех китайских производителей, которым удалось закрепиться на зарубежных рынках: например, Honor в Западной Европе, а также Tecno и Infinix — в России. «Экономические условия по-прежнему остаются тяжелыми, и люди обновляют свои устройства реже, чем когда-либо», — прокомментировал результаты исследования заместитель директора Counterpoint Research Ян Стрияк.

Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что россиянам лучше не откладывать покупку подарков к Новому году, а заняться этим сейчас. «Если человек рассчитывает на недорогие подарки, то лучше озаботиться этим заранее», — отметил он.