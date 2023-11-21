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06:31, 21 ноября 2023Россия

Россиянам назвали лучшее время для покупки подарков к Новому году

Экономист Григорьев посоветовал покупать подарки к Новому году в ноябре

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Лучше не откладывать покупку подарков к Новому году, а заняться этим сейчас. Таким советом с россиянами в разговоре с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Как показывает практика, чем ближе к Новому году, тем меньше выбор относительно недорогих и приемлемых по цене вещей. Обычно к концу года остаются наиболее дорогие позиции, потому что их реже покупают. Если человек рассчитывает на недорогие подарки, то лучше озаботиться этим заранее», — сказал он.

Кроме того, экономист отметил, что ближе к празднику ассортимента в магазинах будет меньше, чем сейчас.

«И человек может не купить то, что хотел. Это возможно независимо от цены. Несмотря на то, что большинство наших соотечественников получают зарплату, премию и бонусы ближе к Новому году, я бы советовал не откладывать на потом, а заняться покупками сейчас», — заключил Григорьев.

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Ранее стало известно, что перед Новым годом цены на смартфоны в России подскочат на 15-20 процентов в годовом выражении. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка. Отмечается, что в декабре средняя стоимость гаджета вырастет до 26-27 тысяч рублей. Средний показатель вырастет в том числе за счет цен на iPhone 15 и складные смартфоны, вышедшие в 2023 году. Кроме того, в декабре традиционно повышается спрос на смартфоны высокого ценового сегмента.

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      Алена Шевченко
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