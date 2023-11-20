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11:18, 20 ноября 2023Экономика

В России резко вырастут цены на смартфоны

«Ведомости»: стоимость смартфонов перед Новым годом вырастет на 15-20 %

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Перед Новым годом цены на смартфоны в России подскочат на 15-20 процентов в годовом выражении. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

В декабре средняя стоимость гаджета вырастет до 26-27 тысяч рублей. Средний показатель вырастет в том числе за счет цен на iPhone 15 и складные смартфоны, вышедшие в 2023 году. Кроме того, в декабре традиционно повышается спрос на смартфоны высокого ценового сегмента.

Эксперты объясняют, что резкое повышение цен связано с укреплением рубля. По прогнозам, уже после праздников некоторые устройства могут подешеветь. Например, во второй половине января начнут снижаться цены на смартфоны, которые вышли в 2022 году, — это произойдет за счет попадания на рынок более современных моделей, в случае если после стабилизации в ноябре доллар не начнет снова расти.

В ноябре стартовый смартфон серии iPhone 15 заметно подешевел в России. На старте продаж iPhone 15 с накопителем 128 гигабайт оценивали в 125-170 тысяч рублей. К началу месяца модель подешевела до 86 тысяч рублей — примерно на 30 процентов.

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      Мария Грушко
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