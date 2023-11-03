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10:01, 3 ноября 2023Наука и техника

iPhone 15 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 подешевел на российском рынке на 30 процентов

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Стартовый смартфон серии iPhone 15 заметно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По словам журналистов портала, на старте продаж iPhone 15 с накопителем 128 гигабайт оценивали в 125-170 тысяч рублей. К началу ноября модель подешевела до 86 тысяч рублей — примерно на 30 процентов.

«Смартфон презентовали всего пару месяцев назад, но уже сейчас стоимость устройства на российском рынке значительно снизилась», — прокомментировали событие авторы издания.

Базовый iPhone 15 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с «островком» Dynamic Island, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти. Устройство имеет двойную камеру с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей, а также двукратный оптический зум. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 3349 миллиампер-часов.

Также Apple выпустила iPhone 15 Plus, который получил увеличенный до 6,7 дюйма дисплей. В начале ноября смартфон оценивали в 108 тысяч рублей.

В конце октября стало известно, что цена на iPhone 15 Pro Max снизилась в России на 13 процентов. Смартфон подешевел до 164-170 тысяч рублей, тогда как на старте продаж аппарат оценивали в 189-200 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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