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06:32, 28 октября 2023Наука и техника

iPhone 15 Pro Max подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: цена на iPhone 15 Pro Max снизилась в России на 13 процентов

Фото: Leon Neal / Getty Images

Новый флагманский смартфон Apple заметно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

«Смартфон iPhone 15 Pro Max — флагман от Apple, созданный для любителей "лопат". Смартфон презентовали полтора месяца назад», — отметили журналисты медиа. Авторы портала заметили, что цена на аппарат снизилась на рынке до 164-170 тысяч рублей. На старте продаж устройство было оценено в 189-200 тысяч рублей. Таким образом, iPhone 15 Pro Max подешевел примерно на 13 процентов.

Флагман Apple получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц, трехнанометровый процессор A17 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей. Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 4441 миллиампер-часов.

Другой флагман Apple — iPhone 15 Pro — подешевел в конце октября до 125 тысяч рублей. На старте продаж девайс оценивали в 150-170 тысяч рублей.

Ранее журналисты «Известий» рассказали, что новые смартфоны Apple заметно подешевели в России спустя месяц после появления в продаже. Как заметили авторы издания, цены на устройства снизились на 15 процентов и более.

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      Андрей Ставицкий
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