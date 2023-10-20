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15:24, 20 октября 2023Наука и техника

iPhone 15 Pro впервые подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 Pro подешевел в России до 125 тысяч рублей

Фото: Loren Elliott / Reuters

На российском рынке подешевел премиальный смартфон Apple новой серии. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно наблюдениям авторов медиа, стоимость iPhone 15 Pro снизилась до 125 тысяч рублей. На старте продаж флагман оценивали в 150-170 тысяч рублей. «15 Pro — мечта любого фаната Apple в 2023 году. Смартфон вышел чуть больше месяца назад, а российские магазины уже снижают цены», — прокомментировали удешевление устройства журналисты.

Флагманский iPhone 15 Pro получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, топовый процессор A17 Pro, восемь гигабайт оперативной памяти. На задней панели гаджета находится тройная камера с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей и пятикратным оптическим зумом. Девайс оснащен портом USB-C и аккумулятором емкостью 3274 миллиампер-часа.

Базовые смартфоны новой линейки также начали дешеветь. В конце сентября стало известно, что стоимость iPhone 15 упала ниже 100 тысяч рублей. На старте продаж гаджет оценивали в 130 тысяч рублей.

Ранее специалисты Counterpoint рассказали, что Samsung лидировал на рынке смартфонов в третьем квартале 2023-го. На втором и третьем местах оказались Apple и Xiaomi соответственно.

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      Андрей Ставицкий
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