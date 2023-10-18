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00:30, 18 октября 2023Наука и техника

Названы самые популярные бренды смартфонов

Counterpoint: Samsung лидировала на рынке смартфонов в третьем квартале 2023-го

Фото: Anh Nhat / Unsplash

Корейская корпорация Samsung оказалась лидером мирового рынка смартфонов. Об этом сообщается в актуальном отчете Counterpoint.

Доля Samsung за указанный период составила 20 процентов. На второй позиции оказалась Apple, которая получила долю 16 процентов. Третьим самым популярным брендом смартфонов назвали Xiaomi — 12 процентов. Ниже расположились китайские производители: Oppo — 10 процентов, Vivo — 8 процентов.

По словам аналитиков агентства, глобальные продажи смартфонов снизились на 8 процентов в годовом исчислении, но выросли на 2 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Ближний Восток и Африка оказались единственными рынками, на которых был зафиксирован рост продаж в годовом исчислении.

В материале говорится, что позитивная динамика должна сохраниться до конца года. Это связывают с выходом смартфонов серии iPhone 15, грядущей распродажей 11.11 в Китае и различными рождественскими распродажами.

Ранее аналитики GSMA заявили, что более половины жителей мира — 4,3 миллиарда человек — пользуются смартфонами. Также специалисты назвали число людей, которые до сих пор не начали пользоваться мобильным интернетом — их около 3,4 миллиарда.

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    Андрей Ставицкий
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