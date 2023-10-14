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01:09, 14 октября 2023Наука и техника

Названо количество пользователей смартфонов в мире

GSMA: в мире насчитали 4,3 миллиарда пользователей смартфонов

Фото: MandriaPix / Shutterstock / Fotodom

Более половины жителей мира пользуются смартфонами. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Журналисты медиа сослались на отчет торговой организации GSMA. Согласно подсчетам аналитиков, по состоянию на 2023 год, 55 процентов жителей мира пользуются смартфонами — около 4,3 миллиарда человек.

При этом количество пользователей мобильного интернета — в том числе, через кнопочные телефоны — составило 4,6 миллиарда человек. Также специалисты назвали число людей, которые до сих пор не начали пользоваться мобильным интернетом — их около 3,4 миллиарда.

Отчет GSMA выявил неравенсто между различными регионами и странами. Так, 69 процентов владельцев смартфонов в Северной Америке, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе пользуются 4G. При этом болльшая часть жителей стран Африки и Ближнего Востока используют сеть 3G.

По словам генерального директора GSMA Матса Гранрида, отсутствие связи лишает миллиарды людей доступа к жизненно важным услугам. Гранрид призвали ускорить внедрение цифровых технологий по всей планете.

В октябре 2021 года аналитики GSMA заявили, что около половины населения планеты оказались пользователями мобильного интернета. В 2014 году доступ к интернету посредством сотовой связи имела лишь одна треть жителей планеты.

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    Андрей Ставицкий
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