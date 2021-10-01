Названо число пользователей мобильного интернета

Около половины населения планеты оказались пользователями мобильного интернета. Об этом сообщает издание Techradar.

Журналисты ссылаются на актуальный отчет торговой организации GSMA, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру. По оценке экспертов, около половины населения Земли — порядка четырех миллиардов человек — пользуются мобильным интернетом на своих телефонах. В 2014 году доступ к интернету посредством сотовой связи имела лишь одна треть жителей планеты.

Также специалисты отметили, что лишь шесть процентов населения не имеют доступ к какому-либо виду сотовой связи по сравнению с 24 процентами шесть лет назад. Также было названо число людей, которые проживают в регионах без покрытия сотовой связи — 480 миллионов человек. Это в семь раз меньше, чем в 2014 году.

Из отчета GSMA следует, что пандемия коронавируса является одним из препятствий к распространению сотовой связи. Отмечается, что из-за COVID-19 и тяжелой экономической обстановки стоимость телефонов и пакетов мобильной связи в некоторых регионах мира сильно увеличилась.

«Хотя сейчас мобильным интернетом пользуется больше людей, чем когда-либо, некоторые фундаментальные препятствия мешают еще большему числу людей пользоваться мобильным интернетом», — заявил топ-менеджер GSMA Джон Джусти. Джусти отметил, что представители правительств разных стран и промышленности должны «сделать большее» для развития сетевой инфраструктуры.