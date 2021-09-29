Назван способ продлить время работы телефона

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как продлить время работы телефона. По его словам, в этом помогает режим энергосбережения, передает радио Sputnik.

Кузьменко назвал режим энергосбережения способом продлить работу гаджетов. Однако специалист предупредил, что не стоит все время держать эту функцию включенной. Режим энергосбережения не предусматривает работу программ, которые удерживают устройство в сети и замедляет такие беспроводные соединения, как мобильный интернет, Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

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«Режим энергосбережения может негативно повлиять на работу устройства, если у пользователя установлены живые обои и многочисленные виджеты, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы», — объяснил эксперт.

При этом режим энергосбережения продлевает жизнь аккумулятора гаджета, если уровень его заряда не опускается ниже 30 процентов. Чтобы не наблюдать за этим показателем постоянно, можно задать соответствующую настройку.

«Таким образом, когда включается этот режим, это сигнал, что в ближайшее время пора поставить устройство на зарядку. А когда вы поставите устройство на зарядку, режим энергосбережения автоматически отключится», — заключил Кузьменко.

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