iPhone 15 впервые подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 упала ниже 100 тысяч рублей

На российском рынке впервые подешевели новые смартфоны Apple. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что стартовый iPhone 15 с накопителем на 128 гигабайт можно приобрести за 100 тысяч рублей. Версия с накопителем на 256 гигабайт доступна примерно на 2000-3000 рублей дороже.

«Не прошло и месяца, как цены новых iPhone начинают стабилизироваться», — прокомментировали удешевление авторы. По мнению специалистов, новые устройства американского бренда начали дешеветь по двум причинам — из-за спада ажиотажа и ввоза новых партий техники в страну.

Журналисты портала также спрогнозировали, что в ближайшие месяцы цены во всех магазинах снизятся до плюс-минус одного уровня. «Как изменится стоимость iPhone 15 Pro и Pro Max, пока прогнозировать сложно», — отметили авторы.

Продажи смартфонов серии iPhone 15 в России стартовали 22 сентября. Стоимость базового устройства iPhone 15 составила около 130 тысяч рублей, флагмана iPhone 15 Pro — 160 тысяч рублей.