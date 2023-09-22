Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:56, 22 сентября 2023Наука и техника

В России стартовали продажи iPhone 15

В России в один день со всем миром начались продажи iPhone 15

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские ретейлеры начали продажи новых смартфонов Apple. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Модели появились в продаже сразу в нескольких магазинах. В частности, смартфоны iPhone 15 заметили в «М.Видео-Эльдорадо», DNS, re:Store, «Мегафоне». Устройства доступны по предзаказу. Продажи девайсов Apple стартовали в один день со всем миром.

Так, в «Мегафоне» стартовый iPhone 15 обойдется в 124 990 рублей. В «М.Видео-Эльдорадо» модель оценили в 129 999 рублей, re:Store — в 129 990 рублей. Судя по предложениям магазинов, у ретейлеров доступны все четыре модели смартфонов.

В линейку новых устройств, представленную 12 сентября, вошли базовые iPhone 15 и 15 Plus. Также Apple анонсировала премиальные флагманы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Ранее журналисты IT-изданий опубликовали первые обзоры новых смартфонов Apple. Авторы отметили редизайн iPhone 15 и 15 Plus, среди важных нововведений iPhone 15 Pro и 15 Pro Max специалисты выделили титановый корпус, обновленную камеру и порт USB-C.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Польша и Украина поссорились из-за зерна. Как этот конфликт отразится на поставках оружия Киеву?

    В США рассказали о решении по ракетам ATACMS для ВСУ

    США, Индия, Япония и Австралия выступили за прочный мир на Украине

    Боррель оправдал неудачи украинского контрнаступления

    В украинском городе прогремели взрывы

    Соединение из хмеля предложили использовать для борьбы с ожирением

    Российский самолет совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

    Джулианна Мур порадовала фанатов снимком без макияжа

    Минфин предложил изменить способ расчета доходов России от нефти и газа

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости