В России стартовали продажи iPhone 15

В России в один день со всем миром начались продажи iPhone 15

Российские ретейлеры начали продажи новых смартфонов Apple. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Модели появились в продаже сразу в нескольких магазинах. В частности, смартфоны iPhone 15 заметили в «М.Видео-Эльдорадо», DNS, re:Store, «Мегафоне». Устройства доступны по предзаказу. Продажи девайсов Apple стартовали в один день со всем миром.

Так, в «Мегафоне» стартовый iPhone 15 обойдется в 124 990 рублей. В «М.Видео-Эльдорадо» модель оценили в 129 999 рублей, re:Store — в 129 990 рублей. Судя по предложениям магазинов, у ретейлеров доступны все четыре модели смартфонов.

В линейку новых устройств, представленную 12 сентября, вошли базовые iPhone 15 и 15 Plus. Также Apple анонсировала премиальные флагманы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Ранее журналисты IT-изданий опубликовали первые обзоры новых смартфонов Apple. Авторы отметили редизайн iPhone 15 и 15 Plus, среди важных нововведений iPhone 15 Pro и 15 Pro Max специалисты выделили титановый корпус, обновленную камеру и порт USB-C.