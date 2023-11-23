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09:12, 23 ноября 2023Среда обитания

Мощный циклон завалит один российский регион снегом

В Сахалинской области объявили экстренное предупреждение из-за сильного снега

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Мощный циклон завалит Сахалинскую область снегом, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону со ссылкой на местный Росгидромет.

В пятницу, 24 ноября, в Ногликском и Охинском районах ожидается сильный ветер с порывами 18-23 метров в секунду, а также сильный снег и метель. «В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — сказано в сообщении.

Жителям одного из российских регионов посоветовали не покидать пределы населенных пунктов без необходимости, остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений, а также повременить с охотой и рыбалкой.

Ранее в этот же день москвичам пообещали потепление.

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      Полина Кислицына
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