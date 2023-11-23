На саммите ОДКБ в Минске заметили бутылку редкого алкоголя

На саммите ОДКБ в Минске заметили бутылку коньяка Noy за 74 тысячи рублей

Журналисты заметили редкую бутылку с алкогольным напитком на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Речь идет о коллекционном армянском коньяке лимитированной серии Noy 140 Premium Collection объемом 0,7 литра.

Известно, что уникальный релиз был приурочен к 140-летию Ереванского коньячного завода. В напитке купажировано 140 старых коньячных спиртов из запасов предприятия, он имеет темно-янтарный цвет и отличается ароматом с шоколадно-ванильными нотами. Цена одной бутылки в армянской сети супермаркетов — свыше 74 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в заседании ОДКБ. Он выразил надежду, что партнеры по организации поймут это решение.

Таким образом, встреча состоится между лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.