На Украине пожаловались на недостаточное финансирование со стороны США

Политолог Золотарев: закрыть дыру в украинском бюджете не смогут даже США

Экономика Украины находится в столь критическом состоянии, что ее расходы не смогут покрыть даже США. С таким заявлением выступил в эфире YouTube-канала Politeka политолог Андрей Золотарев.

«Пока у нас в лучшем случае закрыта лишь четверть дыры в бюджете — то, на что мы можем найти ресурсы. У нас не достает 40 миллиардов, оптимисты говорят о 29, пессимисты о 40. Я не думаю, что Соединенные Штаты смогут закрыть эту дыру», — пожаловался Золотарев.

Политолог отметил, что хотя Запад отложил финансирование Украины, страна в конечном итоге получит поддержку. Однако, по его словам, она расстроит многих, поскольку будет сильно урезана, и к этому нужно подготовиться.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что любая попытка Киева построить военную экономику приведет к разрушению страны. По его словам, катастрофа случится в течение нескольких месяцев после принятия такого решения, поскольку налоги перестанут поступать в бюджет.