Украине предрекли экономическую катастрофу из-за одного неверного решения

Экономист Кущ: попытка построить военную экономику на Украине разрушит страну

Любая попытка Украины построить военную экономику приведет к разрушению страны. Об этом сообщил экономист Алексей Кущ в беседе с директором украинского Института глобальных стратегий Вадимом Карасевым на YouTube-канале.

«Это закончится катастрофой буквально через несколько месяцев, потому что сначала прекратится поступление налогов, потому что резко упадет потребление, потому что негде потреблять — нет магазинов, кафе, нет точек сбора этих налогов», — предрек Кущ.

По словам экономиста, потребительский сектор является основной частью ВВП Украины, именно становление экономики страны на военные рельсом будет неверным решением. К тому же, бизнес в сфере услуг дают 60 процентов трудоустройства и большую часть налогов.

Ранее экс-морпех США Берлетик заявил, что Украину ждет коллапс после окончания конфликта, так как Запад не поможет ей в послевоенном восстановлении экономики. Он объяснил это тем, что США и ЕС не заинтересованы искренне в будущем страны.