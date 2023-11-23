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19:08, 23 ноября 2023Бывший СССР

На Украине ускорили поставки нового оружия

Минобороны Украины ускорило поставки нового оружия, его протестируют на поле боя

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министерство обороны (МО) Украины ускорило поставки нового оружия на фронт, его будут тестировать прямо на поле боя без ожидания допуска к эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба МО страны.

«Ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»), производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев. Отныне из нее изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград — издание приказа о допуске к эксплуатации», — объяснили в оборонном ведомстве.

В Минобороны Украины ожидают, что время поставки новых образцов вооружения и техники сократится до 20 дней. Согласно заявлению министерства, ускорение этого процесса стало возможным благодаря изменениям в постановлении Кабмина от 25 февраля 2015 года. Подчеркивается, что испытания нового вооружения и проверка его боевых характеристик будут проводиться на поле боя. Дополнительно испытывать оружие не планируется при успешных результатах тестирования.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в «полигон для испытания военной техники и технологий». По его словам, Запад использует украинский конфликт для наращивания собственных новейших вооружений.

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      Кристина Есикова
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