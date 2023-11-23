На Украине ускорили поставки нового оружия

Минобороны Украины ускорило поставки нового оружия, его протестируют на поле боя

Министерство обороны (МО) Украины ускорило поставки нового оружия на фронт, его будут тестировать прямо на поле боя без ожидания допуска к эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба МО страны.

«Ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»), производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев. Отныне из нее изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград — издание приказа о допуске к эксплуатации», — объяснили в оборонном ведомстве.

В Минобороны Украины ожидают, что время поставки новых образцов вооружения и техники сократится до 20 дней. Согласно заявлению министерства, ускорение этого процесса стало возможным благодаря изменениям в постановлении Кабмина от 25 февраля 2015 года. Подчеркивается, что испытания нового вооружения и проверка его боевых характеристик будут проводиться на поле боя. Дополнительно испытывать оружие не планируется при успешных результатах тестирования.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в «полигон для испытания военной техники и технологий». По его словам, Запад использует украинский конфликт для наращивания собственных новейших вооружений.