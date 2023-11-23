На Украине заявили о страхе навсегда потерять уехавших на Запад граждан

FT: на Украине опасаются навсегда потерять уехавших на Запад граждан

На Украине чиновники опасаются, что республика навсегда потеряла часть людей, уехавших в западные страны на фоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Как заявил корреспондент FT, во время недавней поездки на Украину он обсудил тему беженцев с министром инфраструктуры республики Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым. По словам журналиста, оба его сосбеседника высказали опасения, что страна рискует «навсегда потерять значительную часть своего населения».

«Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома удержат граждан от возвращения», — пояснил он.

Ранее глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко заявляла, что власти республики попросили западные страны не создавать программы для интеграции украинских беженцев. При этом она отметила, что в ведомстве считают завышенными данные ООН о восьми миллионах беженцев с Украины.