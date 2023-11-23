Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:31, 23 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о страхе навсегда потерять уехавших на Запад граждан

FT: на Украине опасаются навсегда потерять уехавших на Запад граждан
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

На Украине чиновники опасаются, что республика навсегда потеряла часть людей, уехавших в западные страны на фоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Как заявил корреспондент FT, во время недавней поездки на Украину он обсудил тему беженцев с министром инфраструктуры республики Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым. По словам журналиста, оба его сосбеседника высказали опасения, что страна рискует «навсегда потерять значительную часть своего населения».

«Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома удержат граждан от возвращения», — пояснил он.

Ранее глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко заявляла, что власти республики попросили западные страны не создавать программы для интеграции украинских беженцев. При этом она отметила, что в ведомстве считают завышенными данные ООН о восьми миллионах беженцев с Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ поймала украинского агента. Он готовил теракт против российского офицера и маскировался под курьера

      Китаю стало сложнее покупать нефть у Венесуэлы после снятия санкций США

      Врач назвал россиянкам опасные последствия пластики груди

      Полиция ФРГ провела обыски по делу о планировавших госпереворот Reichsbürger

      Российским туристам раскрыли последствия вступления Кипра в Шенген

      Ле Пен указала на массовое недовольство европейцев миграционной политикой

      Российский регион обстреляли со стороны Украины

      Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице

      Поляки начали блокировку четвертого КПП на границе с Украиной

      Одну категорию пенсионеров призвали ждать повышения пенсии после Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости