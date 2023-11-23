Названы даты открытия магазинов пришедшего на смену Decathlon бренда

Пришедший на смену Decathlon магазин Desport откроется в России до конца 2023-го

Сеть спортивных магазинов Desport, пришедшая на смену ретейлера Decathlon, заработает в России до конца 2023 года. Даты открытия назвал замглавы Минпромторга страны Виктор Евтухов, его слова передает ТАСС.

Выяснилось, что около 30 магазинов упомянутого бренда планируют открыть в конце ноября — начале декабря текущего года. По словам Евтухова, первые магазины будут открыты в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем сеть будет расширена и на другие города.

Ранее сообщалось, что ассортимент будет постепенно увеличиваться за счет собственных марок сети и других популярных производителей. В ближайшее время товары Desport также можно будет приобрести в онлайн-магазине.

Decathlon приостановил поставки в Россию, а также работу всех магазинов в конце марта 2022 года.